Farfetch Aktie: Der absolute Knall!

Die Stimmung und das Interesse an Aktien werden nicht nur von Analysen aus Bankhäusern beeinflusst, sondern auch von langfristigen Meinungen von Investoren und Nutzern im Internet. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung liefern ein gutes Bild über die Stimmungslage. Wir haben diese Faktoren für die Aktie von Farfetch untersucht und festgestellt, dass die Beitragsanzahl und Diskussionsintensität eine starke Aktivität zeigen, was unserer Meinung nach zu einer positiven Bewertung führt.

Die Rate der Stimmungsänderung für Farfetch war ebenfalls positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt bekommt die Aktie von Farfetch bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes daher die Note "Gut".

In Bezug auf die Dividende liegt Farfetch mit einer Dividendenrendite von 0 Prozent 5,6 Prozent unter dem Branchendurchschnitt der Branche "Internet & Katalog Einzelhandel", die eine durchschnittliche Dividendenrendite von 5% besitzt. Aus diesem Grund erhält die Aktie von Farfetch eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion als unrentables Investment.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI für Farfetch liegt auf 7-Tage-Basis bei 89,16 Punkten, was auf ein überkauftes Wertpapier hinweist und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen keine Überkauft- oder Überverkauft-Signale und erhält daher ein "Neutral"-Rating. Insgesamt erhält das Farfetch-Wertpapier daher ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.

In den vergangenen 12 Monaten hat Farfetch eine Performance von -86,24 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der "Internet & Katalog Einzelhandel"-Branche im Durchschnitt um -16,99 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -69,24 Prozent im Branchenvergleich für Farfetch. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Farfetch kaufen, halten oder verkaufen?

