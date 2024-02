Farfetch Aktie: Was DAS für den Kurs bedeutet!

In den letzten Wochen hat sich wenig in der Kommunikation über Farfetch in den sozialen Medien geändert. Es gab keine deutliche Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Daher wird die Aktie von der Redaktion als "Neutral" bewertet. Die Anzahl der Beiträge zu einer Aktie kann anzeigen, ob das Unternehmen derzeit viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. In diesem Fall wurde über Farfetch deutlich weniger diskutiert als normal, und es ist eine abnehmende Aufmerksamkeit zu verzeichnen. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht". Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.

Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Farfetch Aktie als "Neutral" ein. Von insgesamt 18 Analysten waren 2 positiv, 1 neutral und 1 negativ eingestellt. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Farfetch vor. Im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 9,33 USD, was einer "Gut"-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen wird daher die Bewertung "Gut" vergeben.

Die trendfolgenden Indikatoren deuten darauf hin, dass Farfetch derzeit einen Abwärtstrend verzeichnet. Sowohl der 200-Tage-Durchschnitt als auch der 50-Tage-Durchschnitt liegen deutlich unter dem aktuellen Schlusskurs, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Farfetch besonders negativ diskutiert. Aktuell zeigen sich jedoch vor allem positive Themen, wodurch die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung erhält. Insgesamt wird Farfetch auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers als "Neutral" bewertet.