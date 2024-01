Farfetch Aktie: Nichts mehr zu lachen!

Der Aktienkurs von Farfetch hat in den vergangenen 12 Monaten eine negative Performance von -86,24 Prozent erzielt. Im Branchenvergleich der "Internet & Katalog Einzelhandel"-Branche liegt Farfetch mit dieser Performance um -73,34 Prozent unter dem Durchschnitt. Auch im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor war die Performance mit -2,31 Prozent im letzten Jahr deutlich besser als die von Farfetch, die um 83,93 Prozent unter diesem Durchschnittswert liegt. Dies führt insgesamt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass die Farfetch-Aktie sowohl auf kurzfristiger als auch auf längerfristiger Basis eine negative Bewertung erhält. Sowohl der 50- als auch der 200-Tage-Durchschnitt weisen auf einen Abwärtstrend hin, wobei der letzte Schlusskurs jeweils deutlich darunter liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment wurden in den letzten zwei Wochen überwiegend negative Diskussionen über Farfetch geführt. Allerdings zeigte sich in den vergangenen ein bis zwei Tagen ein vermehrtes Interesse an positiven Themen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung für die Aktie führte.

Der Relative Strength Index (RSI) der Farfetch-Aktie zeigt, dass sie sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis überkauft ist, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt.

Insgesamt ergibt sich für Farfetch somit eine negative Bewertung sowohl im Branchen- und Sektorvergleich als auch auf Basis der technischen Analyse, des Anleger-Sentiments und des RSI. Die Farfetch-Aktie erhält daher insgesamt ein "Schlecht"-Rating.