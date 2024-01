Farfetch Aktie: Nichts mehr zu lachen!

Farfetch, ein Unternehmen aus der Branche Internet & Katalog Einzelhandel, schüttet gegenüber dem Branchendurchschnitt eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 3,4 Prozentpunkte weniger als der Durchschnitt von 3,4 % ist. Dieser niedrigere Ertrag führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) der Farfetch-Aktie für die letzten 7 Tage beträgt 99 und deutet darauf hin, dass die Aktie überkauft ist. Der RSI auf 25-Tage-Basis liegt bei 72,03, was ebenfalls auf eine Überkauftheit hinweist. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Farfetch.

In den letzten 12 Monaten hat Farfetch eine Performance von -86,24 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der Branche im Durchschnitt um -12,89 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -73,34 Prozent im Branchenvergleich. Auch im Sektorvergleich liegt Farfetch mit einer Rendite von -2,31 Prozent deutlich darunter.

Das Anleger-Sentiment basierend auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien zeigt, dass in den letzten zwei Wochen über Farfetch überwiegend negativ diskutiert wurde. In den letzten ein bis zwei Tagen zeigt sich jedoch ein positiveres Stimmungsbild. Aufgrund dieses Anleger-Sentiments erhält Farfetch insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt zeigen die verschiedenen Bewertungen eine eher negative Einschätzung für Farfetch, sowohl in Bezug auf die Dividendenrendite, den RSI, die Branchenvergleich Aktienkurs sowie das Anleger-Sentiment.