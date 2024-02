Farfetch Aktie: Jetzt sollte man sich Sorgen machen!

Der Aktienkurs von Farfetch hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -86,24 Prozent erreicht, was im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der "Internet & Katalog Einzelhandel"-Branche eine Underperformance von -73,34 Prozent darstellt. Auch im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor liegt Farfetch mit einer Rendite von -83,93 Prozent unter dem Durchschnittswert. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Analysten bewerten die Aktie von Farfetch langfristig als "Neutral". Von insgesamt 18 Analysten erhielt die Aktie 2 positive, 1 neutrale und 1 negative Bewertung. Das durchschnittliche Kursziel wird auf 9,33 USD geschätzt, was einer positiven Erwartung von 38467,49 Prozent entspricht.

Der Relative Strength Index (RSI) der Farfetch-Aktie zeigt in den letzten 7 Tagen einen Wert von 99, was darauf hinweist, dass die Aktie überkauft ist. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis liegt mit 72,03 im überkauften Bereich, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Die technische Analyse basierend auf trendfolgenden Indikatoren wie dem gleitenden Durchschnitt ergibt ebenfalls eine "Schlecht"-Bewertung für Farfetch. Sowohl der 50- als auch der 200-Tage-Durchschnitt zeigen deutliche Abweichungen von den Schlusskursen der Aktie.

Insgesamt erhält Farfetch aufgrund der Performance, der Analysteneinschätzung, des RSI und der technischen Analyse ein "Schlecht"-Rating.