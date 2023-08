Farfetch-Aktie: Hat die Abwärtsbewegung ein Ende gefunden?

Ein Börsenschock ereignete sich zum Ende der Woche mit der Farfetch-Aktie. Das Papier des E-Commerce-Riesen verlor am Freitag um bemerkenswerte 45%. Doch am Montagmorgen konnte Farfetch einen kleinen Prozentsatz seiner Verluste wieder gutmachen, die Aktie stieg um etwa fünf Prozent. Was geschah und wie sieht die Zukunft für die Farfetch-Aktie aus?

Steht das Geschäftsmodell auf dem Spiel?

Der britische Online-Modehändler verzeichnete im zweiten Quartal erheblich niedrigere Umsätze als vom Markt erwartet. Analysten prognostizierten durchschnittlich einen Quartalsumsatz von rund 595 Millionen Euro, doch Farfetch konnte nur Waren im Wert von lediglich etwa 532 Millionen Euro verkaufen. Trotz geringerem Verlust pro Aktie als vorhergesagt, schien das den Investoren zum Wochenende hin nicht mehr zu beruhigen.

Einige Finanzanalysten...