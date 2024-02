Farfetch Aktie: Geht das wirklich noch so weiter?

Die Aktie von Farfetch wird von Analysten auf lange Sicht als "Neutral" eingestuft. Von insgesamt 18 Analystenmeinungen waren 2 positiv, 1 neutral und 1 negativ. Im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 9,33 USD, was einer Erwartung von 38467,49 Prozent entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen wird daher eine positive Bewertung vergeben.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass die Farfetch-Aktie laut trendfolgenden Indikatoren sowohl auf langfristiger als auch auf kurzfristiger Basis negativ bewertet wird. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt bei 3,57 USD, während der letzte Schlusskurs bei 0,0242 USD liegt, was einer Abweichung von -99,32 Prozent entspricht. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 1,35 USD, was einer Abweichung von -98,21 Prozent entspricht. Insgesamt wird Farfetch daher auf Basis dieser Analyse mit einem negativen Rating versehen.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt ebenfalls ein negatives Bild der Farfetch-Aktie. Mit einem RSI von 99 auf 7-Tage-Basis und 72,03 auf 25-Tage-Basis wird die Aktie als überkauft eingestuft, was zu einer negativen Gesamtbewertung führt.

Die Kommunikation über Farfetch in den sozialen Medien hat in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung gezeigt, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Allerdings wurde festgestellt, dass über Farfetch weniger diskutiert wird als normal, was auf eine abnehmende Aufmerksamkeit seitens der Anleger hindeutet und zu einer negativen Bewertung führt.

Insgesamt erhält die Farfetch-Aktie aufgrund der Analysteneinschätzung, der technischen Analyse, des RSI und des Sentiments und Buzz ein negatives Gesamtrating.