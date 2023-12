Farfetch Aktie: Finger weg?

Die Analystenbewertung für Farfetch zeigt eine neutrale Einschätzung, da es 2 Kaufempfehlungen, 1 neutrale Empfehlung und 1 schlechte Bewertung gibt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 9,33 USD, was auf eine mögliche Kursentwicklung von 1161,26 Prozent hinweist. Daher wird die Aktie mit "Gut" bewertet.

Die Stimmung und das Interesse in den sozialen Medien haben sich in den letzten Wochen für Farfetch deutlich verbessert, was zu einer positiven Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt eine erhöhte Aktivität und ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer an der Aktie.

Der Relative Strength-Index (RSI) ergibt für Farfetch eine neutrale Bewertung, basierend auf den Auf- und Abwärtsbewegungen der Aktie. Der RSI7 liegt bei 76,83 und der RSI25 bei 60,7, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Im Branchenvergleich hat die Farfetch-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -86,24 Prozent erzielt, was 81,58 Prozent unter dem Durchschnitt der zyklischen Konsumgüterbranche liegt. Auch im Vergleich zur Branche "Internet & Katalog Einzelhandel" liegt die Rendite der Aktie deutlich darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.