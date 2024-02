Farfetch Aktie: Finger Weg!

Der Relative Strength Index (kurz: RSI) misst die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit und ist somit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Für die Farfetch-Aktie weist der RSI der letzten 7 Tage einen Wert von 99 auf, was auf eine Überkauftheit hinweist und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der 7-Tage-RSI wird mit dem Wert des RSI auf 25-Tage-Basis verglichen, welcher bei 72,03 liegt. Auch auf 25-Tage-Basis ist Farfetch überkauft, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Somit ergibt sich insgesamt ein "Schlecht"-Rating für Farfetch gemäß der RSI-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich in den sozialen Medien in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Farfetch. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die geringe Häufigkeit der Diskussionen über Farfetch und die abnehmende Aufmerksamkeit führen zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung. Insgesamt erhält die Aktie dadurch ein "Schlecht"-Rating.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in den sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde besonders negativ über Farfetch diskutiert, wobei an neun Tagen die negative Kommunikation überwog. Aktuell zeigen sich jedoch vor allem positive Themen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung für die Aktie führt. Dadurch erhält Farfetch insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Die technische Analyse zeigt, dass sowohl der 50- als auch der 200-Tage-Durchschnitt der Farfetch-Aktie deutlich unter dem letzten Schlusskurs liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung basierend auf trendfolgenden Indikatoren.

Insgesamt wird Farfetch aufgrund der genannten Bewertungskriterien mit einem "Schlecht"-Rating versehen.