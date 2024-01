Farfetch Aktie: Endlich verständlich – ein Überblick!

Die Aktie von Farfetch wird von Analysten auf langfristiger Basis als "Neutral" eingestuft. Von insgesamt 18 Analystenbewertungen waren 2 positiv, 1 neutral und 1 negativ. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber der Durchschnitt der Analysten erwartet ein Kursziel von 9,33 USD, was einer positiven Einschätzung entspricht.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine deutliche Veränderung. Die Aktie erhält daher eine neutrale Bewertung. Die Diskussionen über Farfetch waren insgesamt weniger als normal, was auf ein nachlassendes Interesse der Anleger hinweist. Aufgrund dessen erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der Farfetch-Aktie zeigt, dass sie sowohl auf 7-Tage- als auch auf 25-Tage-Basis überkauft ist, was zu einer negativen Bewertung führt.

Im Vergleich zur Branche "Internet & Katalog Einzelhandel" hat Farfetch in den letzten 12 Monaten eine signifikante Underperformance von -73,34 Prozent gezeigt. Auch im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor liegt die Aktie mit -86,24 Prozent deutlich darunter.

Insgesamt ergibt sich daher eine negative Bewertung für die Aktie von Farfetch aufgrund ihrer Leistung im Branchen- und Sektorvergleich.