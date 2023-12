Farfetch Aktie: Davon kann keine Rede sein!

Die Aktie von Farfetch wurde in den letzten zwölf Monaten von Analysten insgesamt mit 2 positiven, 1 neutralen und 1 negativen Bewertung versehen. Daher ergibt sich eine langfristige Einstufung als "Neutral". Im letzten Monat gab es keine Updates von Analysten zu Farfetch. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 9,33 USD, was einer erwarteten Kursentwicklung von 1381,48 Prozent entspricht und somit als "Gut" eingestuft wird.

In der technischen Analyse beträgt der gleitende Durchschnittskurs der Farfetch aktuell 3,75 USD. Der aktuelle Kurs liegt bei 0,63 USD, was einer Distanz zum GD200 von -83,2 Prozent entspricht und somit als "Schlecht" bewertet wird. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 1,57 USD, was einer Distanz von -59,87 Prozent entspricht und ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird.

Die Dividendenrendite von Farfetch liegt bei 0 Prozent, was 5,6 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. In der Branche "Internet & Katalog Einzelhandel" beträgt die durchschnittliche Dividendenrendite 5 Prozent. Aus dieser Sicht wird die Aktie daher als unrentables Investment bewertet.

Das Sentiment und der Buzz um die Aktie von Farfetch wurden ebenfalls untersucht. Die Beitragsanzahl und die Diskussionsintensität zeigten eine starke Aktivität, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls positiv, was zu einem guten langfristigen Stimmungsbild führt.

Zusammenfassend ergibt sich aus der Bewertung von Analysten und der technischen Analyse eine insgesamt "Gut" Einstufung für die Aktie von Farfetch.