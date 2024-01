Farfetch Aktie: Aus und vorbei!

Die technische Analyse von Farfetch zeigt, dass die Aktie derzeit in einem Abwärtstrend ist. Sowohl der längerfristige 200-Tages-Durchschnitt als auch der kurzfristige 50-Tages-Durchschnitt liegen deutlich über dem aktuellen Schlusskurs. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung auf Basis der trendfolgenden Indikatoren.

In Bezug auf Dividendenrenditen schüttet Farfetch im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Internet & Katalog Einzelhandel eine niedrigere Rendite aus. Dies resultiert in einer weiteren "Schlecht"-Einstufung.

Das Anleger-Sentiment, das auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien basiert, war in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden jedoch vermehrt positive Themen diskutiert, was zu einer heutigen "Neutral"-Einschätzung führt.

Das Sentiment und Buzz in den sozialen Medien rund um Farfetch hat sich in den letzten Wochen nicht signifikant verändert. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion.

Zusammenfassend erhält Farfetch aufgrund der aktuellen geringen Aufmerksamkeit in den sozialen Medien und der negativen Bewertungen in Bezug auf technische Indikatoren und Dividendenrenditen insgesamt ein "Schlecht"-Rating.