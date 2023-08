Farfetch-Aktie: Aufholpotenzial nach Kursrückgang

Designer-Kleidung und Luxusgüter haben in der Regel eine gewisse Krisenfestigkeit. Daher könnten Investoren annehmen, dass sich nach den kürzlich veröffentlichten katastrophalen Zahlen von Farfetch, dessen Wert erneut steigen wird. Einige Analysten setzen hier tatsächlich Kursziele deutlich über dem aktuellen Niveau an und empfehlen den Kauf des Wertpapiers. Jedoch wirft ein genauer Blick auf die Quartalsdaten einige Fragen auf – Der durchschnittliche Bestellwert beträgt nur etwa 560 USD, was für echte Luxusartikel eher entmutigend ist und darauf hindeuten könnte, dass Kunden eher zu günstigeren Produkten tendieren.

Dies könnte bedeuten, dass das Geschäft von Farfetch möglicherweise nicht wirklich auf “Luxus” fokussiert ist- womit es weiterhin krisenanfällig bleibt.

Das Chartbild sieht noch immer besorgniserregend aus bei...