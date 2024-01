Farfetch Aktie: Anleger sollten vorbereitet sein …

Während der letzten Wochen gab es keine klare Veränderung in der Kommunikation über Farfetch in den sozialen Medien. Es wurde keine grundlegende Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen festgestellt. Daher hat die Redaktion dem Aktienkurs eine "Neutral"-Bewertung gegeben. Die Intensität der Beiträge zu einer Aktie gibt Aufschluss darüber, ob das Unternehmen momentan viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Es wurde deutlich weniger über Farfetch diskutiert als normal, und es ist eine abnehmende Aufmerksamkeit zu verzeichnen. Aus diesem Grund wird dem Unternehmen ein "Schlecht"-Rating verliehen.

Die trendfolgenden Indikatoren sollen anzeigen, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, und wir betrachten hier den 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für die Farfetch-Aktie beträgt aktuell 3,57 USD. Der letzte Schlusskurs liegt deutlich darunter (-99,32 Prozent Abweichung im Vergleich), was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt mit einem letzten Schlusskurs von 0,0242 USD unter dem gleitenden Durchschnitt (-98,21 Prozent), was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt wird Farfetch auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Internet & Katalog Einzelhandel"-Branche erzielte Farfetch in den letzten 12 Monaten eine Performance von -86,24 Prozent. Dies bedeutet eine deutliche Underperformance von -73,34 Prozent im Branchenvergleich. Auch im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die Performance von Farfetch mit -86,24 Prozent deutlich unter dem Durchschnittswert von -2,31 Prozent, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Farfetch-Aktie hat einen Wert von 99, was bedeutet, dass die Aktie überkauft ist und somit eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Auch auf 25-Tage-Basis ist die Aktie mit einem RSI von 72,03 überkauft, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Farfetch.