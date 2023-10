Faraday Future Intelligent Electric Aktie: Das hat Konsequenzen!

Weitere Suchergebnisse zu "Future":

An der Heimatbörse NASDAQ CM notiert Faraday Future Intelligent Electric per 03.10.2023, 00:59 Uhr bei 1.3 USD. Faraday Future Intelligent Electric zählt zum Segment "Automobile und Komponenten".

Auf Basis von insgesamt 4 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Faraday Future Intelligent Electric entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Sentiment und Buzz: Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation lassen sich mit unserer Analyse präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung hat sich für Faraday Future Intelligent Electric in den vergangenen Wochen jedoch deutlich eingetrübt. Die Aktie bekommt von uns dafür eine "Sell"-Bewertung. Die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. Für Faraday Future Intelligent Electric haben unsere Programme in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität gemessen. Faraday Future Intelligent Electric bekommt dafür eine "Hold"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Sell" bewertet.

2. Technische Analyse: Eine Betrachtung der charttechnischen Entwicklung einer Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts kann dazu genutzt werden, den aktuellen Trend des Wertpapiers zu ermitteln. Schauen wir uns den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Faraday Future Intelligent Electric-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen an. Dieser Wert beträgt aktuell 27,07 USD. Damit liegt der letzte Schlusskurs (1,3 USD) deutlich darunter (Unterschied -95,2 Prozent). Wir bewerten die Aktie auf dieser Basis damit als "Sell" Wie sieht diese Rechnung aus, wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage bestimmt? Auch für diesen Wert (13,54 USD) liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-90,4 Prozent), somit erhält die Faraday Future Intelligent Electric-Aktie auch für diesen ein "Sell"-Rating. Die Faraday Future Intelligent Electric-Aktie wird für die einfache Charttechnik in Summe somit mit einem "Sell"-Rating versehen.

3. Relative Strength Index: Auf Basis des Relative Strength-Index ist die Aktie der Faraday Future Intelligent Electric ein Hold-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Faraday Future Intelligent Electric-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 92,17, was eine "Sell"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 85,56, der für diesen Zeitraum eine "Sell"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Sell" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.