Faraday Future Intelligent Electric Aktie: Wer hat das bitte nicht kommen sehen?

Der Aktienkurs von Faraday Future Intelligent Electric liegt derzeit deutlich unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage und zeigt daher eine negative Entwicklung. Auch auf Basis der vergangenen 200 Tage ist die Aktie weiterhin schwach. Die technische Analyse bewertet die Aktie daher insgesamt als "schlecht".

Die Stimmung in den sozialen Medien hat sich in den letzten vier Wochen nicht wesentlich verändert. Es wurde jedoch eine leichte Reduktion in der Kommunikationsfrequenz festgestellt, was bedeutet, dass weniger über das Unternehmen gesprochen wurde. Daher erhält Faraday Future Intelligent Electric insgesamt ein "schlecht"-Rating in Bezug auf Sentiment und Buzz.

Die Diskussionen auf den sozialen Medien deuten darauf hin, dass in den letzten beiden Wochen überwiegend negative Meinungen über das Unternehmen geäußert wurden. In den letzten Tagen wurden jedoch vermehrt positive Themen angesprochen. Die Redaktion bewertet das Unternehmen daher als "neutral" in Bezug auf die Anlegerstimmung.

Der Relative Strength-Index (RSI) misst die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Kurses über einen bestimmten Zeitraum. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" betrachtet, während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" gilt. Bei einem RSI von 50 wird die Aktie als "neutral" eingeschätzt. Der RSI25, der auf einen Zeitraum von 25 Tagen basiert, deutet jedoch auf eine negative Bewertung hin. Insgesamt wird die Aktie daher als "schlecht" eingestuft.