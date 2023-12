Faraday Future Intelligent Electric Aktie: Jetzt sollte man sich Sorgen machen!

Das Internet spielt eine wichtige Rolle bei der Bestimmung von Stimmungen und Trends, insbesondere in Bezug auf Aktien. Die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderung in den sozialen Medien beeinflussen maßgeblich die Einschätzungen für Aktien. In Bezug auf Faraday Future Intelligent Electric wurde eine mittlere Diskussionsaktivität festgestellt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu dem Gesamtergebnis einer neutralen Stimmung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der anzeigt, ob eine Aktie überkauft oder überverkauft ist. Für die Faraday Future Intelligent Electric-Aktie ergab die Analyse der letzten 7 Tage einen RSI-Wert von 40, was auf eine neutrale Bewertung hindeutet. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 77,48, was bedeutet, dass die Aktie überkauft ist und daher mit einem "Schlecht"-Rating bewertet wird.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt. Die Analyse der diversen Kommentare und Wortmeldungen ergibt eine "Gut"-Einstufung in Bezug auf die Anleger-Stimmung.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die Faraday Future Intelligent Electric-Aktie sowohl auf langfristiger als auch auf kurzfristiger Basis mit einem "Schlecht"-Rating bewertet wird. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage weist eine Abweichung von -98,11 Prozent auf, während der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage eine Abweichung von -64,29 Prozent aufweist.

Insgesamt ergibt sich aus der Analyse eine negative Bewertung für das Unternehmen aus charttechnischer Sicht.