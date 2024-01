Faraday Copper Aktie: Kein Grund zur Sorge!

Die Faraday Copper-Aktie wird von Analysten derzeit positiv bewertet. In den letzten zwölf Monaten erhielt sie 2 "Gut"- und keine "Neutral"- oder "Schlecht"-Bewertungen. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 1,3 CAD, was einem Aufwärtspotenzial von 120,34 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Einschätzung wird die Aktie insgesamt als "Gut" bewertet.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Faraday Copper hauptsächlich negativ diskutiert. An einem Tag gab es jedoch vorwiegend positive Themen. Insgesamt erhält die Aktie aufgrund des überwiegend negativen Stimmungsbildes eine "Schlecht"-Einschätzung.

In der technischen Analyse liegt der Kurs der Faraday Copper-Aktie mit 0,59 CAD derzeit -1,67 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie jedoch als "Schlecht" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei -20,27 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht daher als "Neutral" bewertet.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Daher erhält die Faraday Copper-Aktie in dieser Hinsicht eine "Neutral"-Bewertung. Die Kommunikationsfrequenz hat sich ebenfalls nicht signifikant verändert. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher ebenfalls als "Neutral" eingestuft.