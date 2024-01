Faraday Copper Aktie: Ist jetzt alles möglich?

In den sozialen Medien konnten keine wesentlichen Veränderungen in Bezug auf die Stimmung und Kommunikationsfrequenz bezüglich der Aktie von Faraday Copper festgestellt werden. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Auch der Relative Strength Index (RSI) stuft die Aktie als neutral ein, mit einem RSI7-Wert von 80 und einem RSI25-Wert von 55,26. In Bezug auf die technische Analyse ist die Aktie kurzfristig als "Neutral" einzustufen, da sie um 1,67 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entfernt ist. Allerdings wird die Aktie auf Basis der vergangenen 200 Tage als "Schlecht" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei -20,27 Prozent liegt.

Die Analysten bewerten die Faraday Copper-Aktie derzeit als "Gut" und geben eine durchschnittliche Kursprognose von 1,3 CAD ab, was einem Aufwärtspotenzial von 120,34 Prozent entspricht. Diese Bewertung basiert auf 2 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Insgesamt erhält Faraday Copper somit eine "Gut"-Bewertung für diesen Analyseabschnitt.