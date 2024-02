Far East wird immer uninteressanter …

Die Aktie von Far East wird laut dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet angesehen, da das KGV insgesamt 77 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Handelsunternehmen und Distributoren". Der Branchendurchschnitt beträgt 21,84, während das KGV für Far East bei 5,01 liegt. Aufgrund dieser Kennzahl erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".

Investoren, die in die Aktie von Far East investieren, können derzeit eine Dividendenrendite in Höhe von 2,7 % erwarten. Im Vergleich zum Durchschnitt der Branche Handelsunternehmen und Distributoren liegt der Ertrag jedoch um 1,25 Prozentpunkte niedriger. Dies führt zu einer Bewertung der Dividendenpolitik des Unternehmens als "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) von Far East liegt bei 50, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der RSI25, der für einen Zeitraum von 25 Tagen berechnet wird, beläuft sich auf 100, was zu einer schlechten Bewertung für diesen Zeitraum führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Schlecht" für die Aktie.

In der technischen Analyse wird der aktuelle Kurs der Far East-Aktie von 0,066 SGD mit einem Abstand von -26,67 Prozent vom GD200 (0,09 SGD) als "Schlecht"-Signal bewertet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, liegt bei 0,08 SGD, was zu einem weiteren "Schlecht"-Signal führt. Zusammenfassend wird der Kurs der Far East-Aktie als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.