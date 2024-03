Far East Smarter Energy Aktie: Ist das wirklich normal?

Die Far East Smarter Energy-Aktie wird derzeit anhand verschiedener technischer Indikatoren bewertet. Der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage zeigt einen Wert von 4,71 CNH, während der letzte Schlusskurs bei 4,13 CNH liegt. Dies entspricht einer Abweichung von -12,31 Prozent und führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 4 CNH, was nahe dem letzten Schlusskurs von 4,13 CNH liegt. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird die Far East Smarter Energy-Aktie auf Basis technischer Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen zeigen jedoch einen Überhang von Verkaufsignalen in den letzten zwei Wochen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

Im Vergleich zum Vorjahr hat die Far East Smarter Energy-Aktie eine Rendite von -30,55 Prozent erzielt, was 12,12 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors liegt. Auch im Branchenvergleich liegt die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis ergibt für die Far East Smarter Energy-Aktie eine "Neutral"-Bewertung, da sie weder überkauft noch überverkauft ist.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale bis schlechte Bewertung für die Far East Smarter Energy-Aktie basierend auf verschiedenen technischen Indikatoren, der Stimmungslage in sozialen Netzwerken, dem Branchenvergleich und dem Relative Strength Index.