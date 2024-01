Far East Smarter Energy Aktie: Hier sollten Sie genauer hinsehen!

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf die Aktie von Far East Smarter Energy hat sich in den letzten zwei Wochen verändert. Zunächst war die Diskussion überwiegend positiv, doch in den letzten Tagen dominierten eher negative Themen. Daher wird die Aktie heute insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Die charttechnische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Far East Smarter Energy-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 5,01 CNH lag. Am letzten Handelstag schloss die Aktie jedoch bei 4,21 CNH, was einer Abweichung von -15,97 Prozent entspricht. Dies führt zu einer negativen Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 4,36 CNH zeigt eine Abweichung von -3,44 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Far East Smarter Energy liegt bei 80, was als "Schlecht" eingestuft wird. Der RSI25 beläuft sich auf 49,15, was für 25 Tage eine Einstufung als "Neutral" ergibt. Insgesamt führt dies zu einem Rating von "Schlecht" in Bezug auf die Dynamik des Aktienkurses.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen im Sektor "Industrie" hat die Aktie von Far East Smarter Energy in den letzten Jahren eine Rendite von -21,96 Prozent erzielt, was 23,34 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. In der Branche "Elektrische Ausrüstung" liegt die Aktie ebenfalls 23,43 Prozent unter dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.