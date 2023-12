Far East Smarter Energy Aktie: Grund zur Sorge?

Die Far East Smarter Energy-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt des Schlusskurses von 5,07 CNH aufgewiesen, was einem aktuellen Abweichungsgrad von -14,99 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Hingegen liegt der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen bei 4,39 CNH, und der letzte Schlusskurs von 4,31 CNH weicht nur um -1,82 Prozent ab. Dies führt zu einem "Neutral"-Rating für die Far East Smarter Energy-Aktie.

Verglichen mit anderen Aktien der "Elektrische Ausrüstung"-Branche hat die Far East Smarter Energy-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von -21,96 Prozent erzielt, was eine Underperformance von -22,04 Prozent im Branchenvergleich darstellt. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor liegt die Aktie mit einer Performance von 22,09 Prozent unter dem Durchschnitt. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmung rund um die Far East Smarter Energy-Aktie wurde anhand von Analysen aus Bankhäusern sowie dem langfristigen Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet untersucht. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte starke Aktivität, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hingegen zeigt kaum Änderungen, was zu einem "Neutral"-Rating in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Far East Smarter Energy liegt bei 26,32, was als überverkauft betrachtet wird und somit eine "Gut"-Bewertung ergibt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 58, was als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation gilt und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Insgesamt erhält die Aktie von Far East Smarter Energy daher in dieser Kategorie die Einstufung "Gut".