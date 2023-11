Far East Hotels, Entertainment Aktie: DAS muss noch lange nichts bedeuten

Der Relative-Stärke-Index (auch Relative Strength Index, abgekürzt RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Ein überkaufter Titel könnte kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für Far East Hotels And Entertainment wird der RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis herangezogen. Der RSI7 liegt aktuell bei 25,81 Punkten, was darauf hindeutet, dass Far East Hotels And Entertainment überverkauft ist. Somit erhält das Wertpapier eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen an, dass das Unternehmen weder überkauft noch überverkauft ist, weshalb das Wertpapier für den RSI25 als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält das Far East Hotels And Entertainment-Wertpapier damit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der aktuelle Kurs der Far East Hotels And Entertainment bei 0,87 HKD, was einer Entfernung von -7,45 Prozent vom GD200 (0,94 HKD) entspricht. Dies wird als "Schlecht"-Signal bewertet. Im Gegensatz dazu beträgt der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, 0,92 HKD, was einem Abstand von -5,43 Prozent entspricht. Somit wird auch hier ein "Schlecht"-Signal für den Aktienkurs festgestellt, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In Bezug auf die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der wichtigste Indikator. Far East Hotels And Entertainment weist einen Wert von 11,55 auf, was deutlich günstiger ist als das Branchenmittel von 32,24. Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von Far East Hotels And Entertainment aktuell bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 5,83 liegt. Somit erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.