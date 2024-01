Far East Hotels, Entertainment Aktie: Das haben nur Profis kommen sehen …

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Far East Hotels And Entertainment. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 85,71 Punkte, was bedeutet, dass Far East Hotels And Entertainment momentan als überkauft eingestuft wird. Die Aktie wird somit als "Schlecht" bewertet. Beim 25-Tage-RSI ist Far East Hotels And Entertainment auf dieser Basis weder überkauft noch überverkauft, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt wird die Aktie damit als "Schlecht" bewertet.

Die Diskussionen rund um Far East Hotels And Entertainment in den sozialen Medien haben weder positive noch negative Ausschläge gezeigt. In den vergangenen Tagen wurden überwiegend neutrale Themen angesprochen, was zu der Einschätzung führt, dass das Unternehmen als "Neutral" einzustufen ist.

Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien konnten in den vergangenen vier Wochen bei Far East Hotels And Entertainment nicht festgestellt werden. Daher wird die Aktie auf dieser Stufe ebenfalls mit einem "Neutral" bewertet.

Die Dividendenpolitik von Far East Hotels And Entertainment schüttet derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt der Hotels, Restaurants und Freizeitbranche. Aufgrund dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".