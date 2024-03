Far East Hotels, Entertainment Aktie: Wer abwartet, ist gut beraten

Der Aktienkurs von Far East Hotels And Entertainment verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -25 Prozent. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche im Durchschnitt um -5,8 Prozent gefallen, was eine Underperformance von -19,2 Prozent für Far East Hotels And Entertainment bedeutet. Auch im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die Rendite von Far East Hotels And Entertainment mit -2,54 Prozent deutlich unter dem Branchendurchschnitt von -25,65 Prozent.

Der Relative Strength Index (RSI) für Far East Hotels And Entertainment liegt bei 80, was auf eine überkaufte Situation hinweist und daher als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 51, was als neutral eingestuft wird. Insgesamt erhält das Unternehmen daher in dieser Kategorie eine Bewertung von "Schlecht".

In Bezug auf Sentiment und Buzz hat sich die Stimmung für Far East Hotels And Entertainment in den letzten Wochen kaum verändert, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt ebenfalls keine außergewöhnliche Aktivität, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Auf fundamentaler Basis wird die Aktie von Far East Hotels And Entertainment im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt als unterbewertet eingestuft. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 11,55 zeigt sich ein Abstand von 55 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 25,65. Daher ergibt sich auf fundamentaler Basis eine "Gut"-Empfehlung für die Aktie.