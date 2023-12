Far East Hotels, Entertainment Aktie: Viel fehlt nicht mehr!

In den letzten 200 Handelstagen lag der Durchschnitt des Schlusskurses der Far East Hotels And Entertainment-Aktie bei 0,95 HKD. Am letzten Handelstag schloss die Aktie jedoch bei 0,8 HKD, was einem Unterschied von -15,79 Prozent entspricht, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt von 0,87 HKD liegt der letzte Schlusskurs mit -8,05 Prozent unter diesem Wert, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Far East Hotels And Entertainment-Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf die einfache Charttechnik.

Im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Hotels Restaurants und Freizeit) wird die Far East Hotels And Entertainment-Aktie als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt 11,55, was einem Abstand von 63 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 31,47 entspricht. Auf fundamentaler Basis ergibt sich daher eine "Gut"-Empfehlung.

Bei der Beurteilung weicher Faktoren wie dem Sentiment und Buzz einer Aktie zählt die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. In den letzten Monaten zeigte die Diskussionsintensität eine durchschnittliche Aktivität, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung ist kaum verändert, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird Far East Hotels And Entertainment daher als "Neutral"-Wert bewertet.

Die Dividendenrendite von Far East Hotels And Entertainment beträgt 0 Prozent und liegt somit nur leicht unter dem Mittelwert für diese Aktie. Aus diesem Grund erhält die Dividendenpolitik der Aktie eine "Neutral"-Bewertung von den Analysten.