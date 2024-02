Far East Hotels, Entertainment Aktie: Das Vertrauen entzogen!

Far East Hotels And Entertainment, ein Unternehmen aus der "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche, verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 15,94 Prozent. Im Vergleich dazu fielen ähnliche Aktien dieser Branche im Durchschnitt um -9,57 Prozent, was bedeutet, dass Far East Hotels And Entertainment eine Outperformance von +25,51 Prozent erzielte. Auch im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor konnte das Unternehmen mit einer Rendite, die 20,8 Prozent über dem Branchendurchschnitt lag, überzeugen. Aufgrund dieser Überperformance erhält Far East Hotels And Entertainment in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Die technische Analyse des Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Far East Hotels And Entertainment-Aktie in den letzten 7 Tagen mit einem Wert von 75 als überkauft gilt und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Für die letzten 25 Handelstage ergibt sich jedoch ein anderes Bild, da der RSI weniger volatil ist und somit zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt wird das Unternehmen daher auf Basis der RSI-Analyse mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

Die Trendfolge-Indikatoren, insbesondere der 50- und 200-Tages-Durchschnitt, zeigen ebenfalls ein negatives Bild. Sowohl der längerfristige Durchschnitt von 200 Handelstagen als auch der kurzfristige Durchschnitt von 50 Handelstagen bewerten die Far East Hotels And Entertainment-Aktie als "Schlecht".

Das Anleger-Sentiment, ein wichtiger Stimmungsindikator, spiegelt ebenfalls eine negative Stimmung wider. In den sozialen Medien wurden ausschließlich negative Meinungen zu Far East Hotels And Entertainment veröffentlicht, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt zeigt die eingehende Analyse, dass Far East Hotels And Entertainment in verschiedenen Kategorien mit "Schlecht" und "Neutral"-Ratings bewertet wird.