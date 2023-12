Far East Hotels, Entertainment Aktie: Ist es denn die Möglichkeit?

Der Aktienkurs von Far East Hotels And Entertainment hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 44,44 Prozent erzielt, was 33,38 Prozent über dem Branchendurchschnitt von 11,06 Prozent liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" beträgt 5,24 Prozent, und Far East Hotels And Entertainment liegt aktuell 39,2 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt als "Gut" bewertet.

In Bezug auf die Diskussion im Internet wurde eine mittlere Aktivität gemessen, weshalb das Sentiment als "Neutral" eingestuft wird. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt indes kaum Änderungen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" für das langfristige Stimmungsbild führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Far East Hotels And Entertainment liegt bei 80, was als "überkauft" eingestuft wird. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, zeigt mit einem Wert von 54,43 eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Die Gesamteinschätzung basierend auf dem RSI ist daher "Schlecht".

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Far East Hotels And Entertainment-Aktie mit 0,82 HKD um 13,68 Prozent unter dem GD200 (0,95 HKD) liegt, was als "Schlecht"-Signal bewertet wird. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 0,88 HKD auf, was ebenfalls als "Schlecht"-Signal eingestuft wird, da der Abstand -6,82 Prozent beträgt. Somit wird der Aktienkurs insgesamt als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.