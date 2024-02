Far East Hotels, Entertainment Aktie: Hier gibt’s nichts mehr zu lachen!

Die Far East Hotels And Entertainment-Aktie hat eine Dividendenrendite von 0 Prozent, was 6,54 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Demnach erhält die Dividendenpolitik des Unternehmens eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion. Die Dividendenrendite setzt die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Beziehung.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" konnte die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 15,94 Prozent erzielen, was 20,76 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" beträgt -9,2 Prozent, wobei Far East Hotels And Entertainment aktuell 25,14 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

Nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) wird die Aktie von Far East Hotels And Entertainment als unterbewertet angesehen. Das KGV liegt bei 11,55, was 62 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt im Segment "Hotels Restaurants und Freizeit" (30,43). Aufgrund dieser fundamentalen Analyse erhält die Aktie die Einstufung "Gut".

Die Relative Strength Index (RSI) Analyse zeigt, dass die Far East Hotels And Entertainment-Aktie kurzfristig überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Andererseits wird das Wertpapier auf längerfristiger Basis als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.