Far East Hotels, Entertainment Aktie: Eine klare Abfuhr!

Die fundamentale Analyse des Unternehmens Far East Hotels And Entertainment zeigt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 11,55 liegt, was deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt von 30,95. Dies bedeutet eine Unterbewertung um 63 Prozent und führt zu einer "Gut"-Empfehlung für die Aktie.

Die Stimmung rund um die Aktie wurde ebenfalls untersucht. Dabei zeigte sich, dass die Anzahl der Beiträge und die Diskussionsaktivität ein mittleres Niveau aufweisen. Die Rate der Stimmungsänderung für Far East Hotels And Entertainment blieb in einem neutralen Bereich, was zu einer "Neutral"-Bewertung bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Far East Hotels And Entertainment mit 0 Prozent deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 6,32 Prozent. Dies macht die Aktie aus heutiger Sicht zu einem unrentablen Investment, was von der Redaktion mit einer "Schlecht"-Bewertung versehen wird.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs von 0,77 HKD im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) um 18,95 Prozent abweicht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) zeigt mit einer Abweichung von -7,23 Prozent ein schlechtes Rating.

Insgesamt erhält das Unternehmen Far East Hotels And Entertainment somit sowohl in der fundamentalen Analyse als auch in der technischen Analyse eine "Schlecht"-Bewertung.