Far East Horizon-Anleger wird’s freuen!

Das Anleger-Sentiment für Far East Horizon basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde neutral über das Unternehmen gesprochen, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Aus diesem Grund erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese 8,52 Prozent, was 2,73 Prozent über dem Branchendurchschnitt (Branche: Diversifizierte Finanzdienstleistungen, 5,8) liegt. Die Redaktion bewertet die Dividendenpolitik von Far East Horizon daher als "Gut". Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Bezug zum aktuellen Aktienkurs.

Beim Vergleich des Aktienkurses mit anderen Unternehmen hat Far East Horizon im vergangenen Jahr eine Rendite von 9,19 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Finanzen") liegt das Unternehmen damit 15,24 Prozent über dem Durchschnitt (-6,05 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Diversifizierte Finanzdienstleistungen" beträgt -7,06 Prozent. Far East Horizon liegt aktuell 16,25 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Fundamental betrachtet hat die Aktie von Far East Horizon ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 3,6, was 84 Prozent niedriger ist als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Diversifizierte Finanzdienstleistungen" (22,17). Diese Unterbewertung wird durch diese Kennzahl signalisiert, weshalb die fundamentale Analyse die Einstufung "Gut" ergibt.