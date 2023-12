Far East Horizon Aktie: Unfassbarer Gewinn!

Der Relative Strength Index (RSI) für Far East Horizon liegt bei 10,53, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und zu einer Bewertung von "Gut" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 39 und wird daher als Indikator für eine neutralere Situation betrachtet, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt.

In Bezug auf Dividenden schüttet Far East Horizon eine Dividendenrendite von 8,52 % aus, was 2,77 Prozentpunkte mehr ist als der branchenübliche Durchschnitt von 5,75 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut" aufgrund des höheren potenziellen Gewinns.

Bei Anleger-Sentiments wurde über Far East Horizon in den letzten zwei Wochen neutral diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. In den vergangenen ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor hat Far East Horizon eine Rendite von 9,19 Prozent erzielt, was mehr als 16 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die Branche der Diversifizierten Finanzdienstleistungen verzeichnete im vergangenen Jahr eine mittlere Rendite von -7,87 Prozent, während Far East Horizon mit 17,05 Prozent deutlich darüber liegt und somit eine Bewertung von "Gut" in dieser Kategorie erhält.