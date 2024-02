Far East Horizon Aktie: Nicht nur für Aktienbesitzer interessant!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Für einen Zeitraum von 7 Tagen wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100 normiert. Der RSI von Far East Horizon liegt bei 42,86, was einer Einstufung als "Neutral" entspricht. Der RSI25, der für 25 Tage berechnet wird, beläuft sich auf 50,54, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating von "Neutral".

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde zuletzt ausschließlich positiv über die Aktie von Far East Horizon diskutiert. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen vor allem mit positiven Themen rund um Far East Horizon. Dies führt insgesamt zu einer Bewertung als "Gut" bei der Analyse der Anleger-Stimmung.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Far East Horizon aktuell bei 5,83 HKD, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der Aktienkurs selbst ging bei 5,96 HKD aus dem Handel und hat damit einen Abstand von +2,23 Prozent aufgebaut. Das Verhältnis zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) liegt bei +0,17 Prozent, was ebenfalls ein "Neutral"-Signal ergibt. Der Gesamtbefund auf Basis der technischen Analyse lautet somit "Neutral".

Fundamental betrachtet ist Far East Horizon im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Diversifizierte Finanzdienstleistungen) unterbewertet. Die Aktie wird mit einem KGV von 3,45 gehandelt, was einem Abstand von 87 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 25,75 entspricht. Auf fundamentaler Basis ergibt sich daher eine "Gut"-Empfehlung.