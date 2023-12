Far East Horizon Aktie: Hier ist das letzte Wort noch nicht gesprochen!

Die Aktie von Far East Horizon wird aufgrund verschiedener Analysen bewertet. Laut der fundamentalen Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 3,6 deutlich niedriger als der Branchendurchschnitt von 22,61. Dies zeigt eine klare Unterbewertung der Aktie und führt zu einer positiven Bewertung auf dieser Ebene.

In Bezug auf die Dividende weist Far East Horizon eine Dividendenrendite von 8,52 % auf, was 2,63 Prozentpunkte über dem Branchendurchschnitt von 5,9 % liegt. Dieser höhere Wert führt ebenfalls zu einer positiven Bewertung in dieser Kategorie.

Die Rendite der Aktie von Far East Horizon betrug im vergangenen Jahr 9,19 Prozent, was 16,2 Prozent über dem Durchschnitt des Finanzsektors liegt. Im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche "Diversifizierte Finanzdienstleistungen" übertrifft Far East Horizon die durchschnittliche jährliche Rendite um 16,27 Prozent. Aufgrund dieser Überperformance erhält die Aktie eine positive Gesamtbewertung auf dieser Ebene.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie bei 6,12 HKD liegt, während der aktuelle Kurs bei 6,05 HKD steht. Die Distanz zum GD200 beträgt -1,14 Prozent, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der GD50 liegt bei 5,84 HKD, was einen Abstand von +3,6 Prozent zur aktuellen Kursstellung bedeutet. Auch hier wird die Gesamtbewertung auf "Neutral" festgelegt.

Insgesamt ergibt sich für die Aktie von Far East Horizon demnach eine positive Bewertung aufgrund der fundamentalen, Dividenden- und Renditeanalysen, während die technische Analyse zu einer neutralen Einschätzung führt.