Far East Global Aktie: Das ist ein fast endgültiges Urteil!

Die Anleger-Stimmung bei China State Construction Development ist laut Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien insgesamt neutral. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen zeigt, dass weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen standen, was zu der Einschätzung "Neutral" führt.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) beträgt der aktuelle Wert 69,23, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Die Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt einen Wert von 49, was darauf hindeutet, dass die Aktie als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Insgesamt führt dies zu einer Einstufung des RSI als "Neutral".

Die technische Analyse zeigt, dass die China State Construction Development mit einem Kurs von 2,33 HKD inzwischen 0 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt ist. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral". Auf Basis der vergangenen 200 Tage lautet die Einstufung ebenfalls "Neutral", da die Distanz zum GD200 sich auf -4,51 Prozent beläuft.

Die weichen Faktoren wie Sentiment und Buzz zeigen, dass die Diskussionsintensität eine durchschnittliche Aktivität aufweist und die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen zeigt. Dies führt zu einer Gesamteinstufung der China State Construction Development als "Neutral"-Wert.

