Far East Global Aktie: Wann kommt endlich die Wende?

Die China State Construction Development-Aktie wird derzeit von trendfolgenden Indikatoren mit einem "Schlecht"-Rating versehen. Sowohl der 50- als auch der 200-Tage-Durchschnitt zeigen einen Abwärtstrend. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 2,46 HKD, während der letzte Schlusskurs bei 1,83 HKD liegt, was einer Abweichung von -25,61 Prozent entspricht. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 2,21 HKD, während der letzte Schlusskurs um -17,19 Prozent darunter liegt. Insgesamt ergibt dies eine "Schlecht"-Bewertung auf Basis trendfolgender Indikatoren.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt ebenfalls ein "Schlecht"-Rating, da die China State Construction Development derzeit mit einem Wert von 91,43 als überkauft gilt. Auch der RSI25 bewertet die Aktie mit einem Wert von 72 als überkauft. Zusammenfassend erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Einstufung auf Basis des RSI.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken bezüglich der China State Construction Development-Aktie war neutral, da es weder positive noch negative Ausschläge gab. Daher wird die Aktie mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

Das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet zeigt ebenfalls eine neutrale Bewertung für die Aktie. Sowohl die Beitragsanzahl als auch die Rate der Stimmungsänderung ergeben eine "Neutral"-Bewertung.

Zusammenfassend ergibt sich daher für die China State Construction Development-Aktie sowohl aus technischer Analyse als auch aus dem Anleger-Sentiment eine eher negative Bewertung.

