Far East Aktie: Das wird bald in aller Munde sein!

In den letzten Wochen gab es keine eindeutige Veränderung im Sentiment und Buzz um Far East in den sozialen Medien. Die Diskussionen waren weder übermäßig positiv noch negativ, was dazu führt, dass die Redaktion eine "Neutral"-Bewertung vergibt. Die Häufigkeit der Beiträge zu der Aktie deutet darauf hin, dass das Unternehmen aktuell weder besonders im Fokus der Anleger steht, noch vernachlässigt wird. Daher wird die Aktie insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Die Stimmung rund um Far East wurde von unseren Analysten auf sozialen Plattformen als neutral bewertet. In den vergangenen Tagen wurden hauptsächlich neutrale Themen in den sozialen Medien diskutiert, was zu der Einstufung der Aktie als "Neutral" führt.

Fundamental betrachtet gilt die Aktie von Far East als unterbewertet gemessen am Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit einem KGV von 5,01 liegt es insgesamt 77 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Handelsunternehmen und Distributoren", der 21,84 beträgt. Daher erhält die Aktie aus fundamentaler Sicht die Einstufung "Gut".

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Far East-Aktie mit 0,066 SGD 26,67 Prozent unter dem GD200 (0,09 SGD) liegt, was als "Schlecht"-Signal bewertet wird. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 0,08 SGD, was zu einem Abstand von -17,5 Prozent führt und ebenfalls als "Schlecht"-Signal eingestuft wird. Insgesamt wird der Kurs der Far East-Aktie als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.