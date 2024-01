Far East Aktie: Das hat Konsequenzen!

Die Aktie von Far East hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -21,19 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Handelsunternehmen und Distributoren"-Branche eine Underperformance von -16,01 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zum Durchschnitt des "Industrie"-Sektors lag die Rendite von Far East um 15,35 Prozent niedriger. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die technische Analyse weicht der letzte Schlusskurs von 0,079 SGD um -21 Prozent vom Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (0,09 SGD) liegt der letzte Schlusskurs um -12,22 Prozent niedriger, was erneut zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Far East-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie von Far East zeigen eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Anzahl der Beiträge und Diskussionen im Internet. Die Rate der Stimmungsänderung für Far East zeigt indes kaum Änderungen, weshalb die Aktie in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild ein "Neutral"-Rating erhält.

Basierend auf dem Relative Strength-Index (RSI) ergibt sich für die Far East-Aktie ein Wert von 50 für den RSI7, was eine "Neutral"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert von 100 für den RSI25, der für diesen Zeitraum eine "Schlecht"-Einstufung bedingt. Insgesamt resultiert daraus ein "Schlecht"-Rating auf der Ebene des Relative Strength Indikators für die Far East-Aktie.