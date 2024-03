Far East Aktie: Am Scheideweg

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken bezüglich des Unternehmens Far East war in den letzten Tagen neutral, da weder positive noch negative Ausschläge zu verzeichnen waren. Daher wird die Aktie von der Redaktion als "Neutral" bewertet, da sich die Anleger weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen ausgetauscht haben.

In den letzten Wochen gab es keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Far East. Weder besonders positive noch negative Themen wurden von der Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien registriert. Auch die Stärke der Diskussion, gemessen an der Anzahl der Beiträge, zeigte keine signifikanten Unterschiede. Daher wird das Kriterium "Neutral" bewertet und Far East erhält daher in dieser Hinsicht eine "Neutral"-Einschätzung.

Die charttechnische Entwicklung der Far East-Aktie wurde anhand des gleitenden Durchschnitts analysiert. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage beträgt 0,09 SGD, während der letzte Schlusskurs bei 0,062 SGD liegt, was einer Abweichung von -31,11 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie auf dieser Basis als "Schlecht" bewertet. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage zeigt mit einem Wert von 0,07 SGD und einem letzten Schlusskurs von 0,062 SGD (-11,43 Prozent Abweichung) eine negative Tendenz, wodurch die Far East-Aktie auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Schlecht"-Rating versehen wird.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Far East-Aktie weist einen Wert von 100 auf, was auf eine überkaufte Aktie hindeutet und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu zeigt der RSI auf 25-Tage-Basis (66,67) keine überkaufte oder -verkaufte Situation, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Far East.