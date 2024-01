Fanucration Aktie: War die Aufregung umsonst?

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Fanuc neutral bewertet wird. Der RSI7 beträgt 69,94, was zu einer neutralen Empfehlung führt, während der RSI25 bei 50,29 liegt und ebenfalls eine neutrale Einstufung ergibt. Zusammen ergibt sich also ein Gesamtranking von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde eine unterdurchschnittliche Aktivität in Bezug auf die Diskussionen über Fanuc gemessen. Deshalb wird diesem Signal die Bewertung "Schlecht" zugeordnet. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls negativ, was zu einem langfristig schlechten Stimmungsbild führt.

Die Dividendenrendite von Fanuc beträgt aktuell 0 Prozent im Verhältnis zum Aktienkurs und liegt somit mit 1,8 Prozent unter dem Mittelwert für diese Aktie. Aus diesem Grund erhält die Dividendenpolitik von Fanuc eine "Schlecht"-Bewertung von den Analysten.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Fanuc bei 4090 JPY liegt, was -9,35 Prozent unter dem GD200 (4511,62 JPY) ist, was als "Schlecht"-Signal interpretiert wird. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 3997,8 JPY, was zu einem "Neutral"-Signal führt, da der Abstand +2,31 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Kurs der Fanuc-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.