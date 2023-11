Fantasma Games AB Aktie: Womit Sie rechnen sollten!

Die Fantasma Games-Aktie zeigte in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt des Schlusskurses von 62,2 SEK. Der letzte Schlusskurs von 42,1 SEK weicht davon um -32,32 Prozent ab, was charttechnisch als "Schlecht" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit 50,95 SEK über dem letzten Schlusskurs um -17,37 Prozent, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Fantasma Games-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der Fantasma Games liegt bei 43,37, was als "Neutral" betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 60 und erhält ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie daher in dieser Kategorie als "Neutral" eingestuft.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Fantasma Games besonders positiv diskutiert, wobei an drei Tagen positive Themen überwogen und an einem Tag die negative Kommunikation dominierte. Auch in den vergangenen ein bis zwei Tagen wurden überwiegend positive Themen diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung für die Aktie führt. Insgesamt erhält Fantasma Games basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer eine "Gut"-Bewertung.

Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien konnten bei Fantasma Games in den letzten vier Wochen nicht festgestellt werden. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht mit "Neutral" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigt keine signifikanten Veränderungen. Insgesamt erhält Fantasma Games daher in dieser Kategorie ein "Neutral"-Rating.