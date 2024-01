Fantasma Games AB Aktie: Wie ernst sind DIESE Neuigkeiten?

Das Internet hat eine starke Wirkung auf die Stimmung und Meinungsbildung, insbesondere in den sozialen Medien. Diese Diskussionen können auch die Einschätzungen für Aktien beeinflussen. Im Falle von Fantasma Games wurde eine mittlere Diskussionstätigkeit festgestellt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was insgesamt zu einer neutralen Einschätzung des langfristigen Stimmungsbildes führt.

Die Anleger-Stimmung bei Fantasma Games in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den letzten zwei Wochen wurden weder positive noch negative Themen in den Diskussionen hervorgehoben, was zu der Gesamtbewertung "Neutral" führt.

In Bezug auf die technische Analyse wird auf den gleitenden Durchschnittskurs verwiesen. Dieser zeigt, dass Fantasma Games derzeit als "Schlecht" eingestuft wird, da der Aktienkurs um -32,75 Prozent über dem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) für Fantasma Games liegt bei 45,8, was als neutral betrachtet wird. Auch der RSI25 zeigt mit einem Wert von 50 eine neutrale Situation an. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung "Neutral" vergeben.