Fantasma Games AB Aktie: Wer mitreden will, sollte DIES wissen!

Die Fantasma Games notiert derzeit bei 37,7 SEK und liegt damit -0,26 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50). Auf kurzfristiger Basis wird die Aktie daher als "Neutral" eingestuft. Im Gegensatz dazu wird die Bewertung auf der Grundlage der vergangenen 200 Tage als "Schlecht" betrachtet, da die Distanz zum GD200 bei -32,47 Prozent liegt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der Fantasma Games liegt bei 29,09, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und eine Bewertung als "Gut" ergibt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 56 und deutet auf eine als "Neutral" eingestufte Situation hin. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie die Einstufung "Gut".

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In Bezug auf Fantasma Games wurden in den letzten zwei Wochen neutral diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. In den vergangenen Tagen gibt es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie eine "Neutral"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Sentiments.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung zeigen eine mittlere Aktivität im Netz und kaum Änderungen in der Stimmung. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Fantasma Games als "Neutral" in diesem Punkt.