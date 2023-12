Fantasma Games AB Aktie: Bitte unbedingt die Zahlen anschauen!

Das Internet hat einen großen Einfluss auf die Stimmung und die Diskussionen über Aktien in den sozialen Medien können die Einschätzungen zu Aktien verändern. In Bezug auf Fantasma Games wurde eine mittlere Diskussionstätigkeit gemessen, weshalb das Signal als "Neutral" bewertet wird. Die Rate der Stimmungsänderung war gering, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" für das langfristige Stimmungsbild führte.

Ein weiteres wichtiges Signal ist der Relative Strength Index (RSI), der die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem bestimmten Zeitraum berücksichtigt. Der RSI für Fantasma Games liegt bei 47,17, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Auch der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Fantasma Games bei 60,35 SEK liegt, während der aktuelle Kurs bei 37,1 SEK liegt. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht". Auch der Abstand zum GD50 und GD200 deutet auf eine "Schlecht"-Bewertung hin.

Die Stimmung in den sozialen Medien sowie die Kommentare und Themen rund um Fantasma Games waren überwiegend neutral, was zu einer Gesamteinstufung der Aktie als "Neutral" führt.

Insgesamt zeigt sich also, dass Fantasma Games hinsichtlich der Diskussionstätigkeit, der technischen Signale und der Stimmung in den sozialen Medien als "Neutral" eingestuft werden muss.