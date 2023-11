Fantasma Games AB Aktie: Alles kein Problem!

Weitere Suchergebnisse zu "Novan":

In den letzten vier Wochen gab es keine signifikanten Veränderungen im Sentiment oder in der Kommunikationsfrequenz von Fantasma Games in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie auf dieser Grundlage als "Neutral" bewertet. Der Relative Strength Index (RSI) liegt bei 43,37, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25 beträgt 60, was auch als "Neutral" bewertet wird. Insgesamt erhält Fantasma Games daher in dieser Kategorie eine "Neutral"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien und war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, mit Ausnahme eines Tages, an dem die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen waren die Themen, über die Anleger diskutierten, ebenfalls überwiegend positiv. Basierend auf diesem Stimmungsbild erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung und insgesamt eine "Gut"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Fantasma Games-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 62,2 SEK liegt, während der letzte Schlusskurs bei 42,1 SEK liegt, was einer Abweichung von -32,32 Prozent entspricht und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen liegt mit 50,95 SEK über dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Fantasma Games-Aktie daher in der einfachen Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.