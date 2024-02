Fansfrenzy Aktie: Was könnte passieren?

Die Stimmung und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien können wichtige Informationen über das aktuelle Bild einer Aktie liefern. In den letzten vier Wochen wurden jedoch keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild bei Fansfrenzy festgestellt, weshalb die Aktie als "Neutral" bewertet wird. Auch die Kommunikationsfrequenz hat sich weder erhöht noch verringert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Die Mehrheit der privaten Nutzer in sozialen Medien bewertete Fansfrenzy in den letzten zwei Wochen als neutral. Dies ergab die Analyse verschiedener Kommentare und Beiträge, die sich mit diesem Wert befassten. Der Großteil der diskutierten Themen in den letzten Tagen war neutral, was zu einer Gesamtbewertung der Anlegerstimmung als "Neutral" führt.

In der technischen Analyse liegt der Kurs von Fansfrenzy derzeit um 14 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, was zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht" führt. Über einen Zeitraum von 200 Tagen beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt jedoch 42,67 Prozent, was zu einer Gesamteinstufung als "Schlecht" führt.

Der Relative Strength-Index ergibt für Fansfrenzy einen Wert von 50 für den RSI7 und 49,54 für den RSI25, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Insgesamt ergibt sich also ein neutrales Gesamtranking auf Basis der Stimmung und der technischen Analyse für Fansfrenzy.