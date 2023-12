Fansfrenzy Aktie: Mal schauen, wie es hier weitergeht

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen anzeigt, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Die RSI der Fansfrenzy liegt bei 100, was bedeutet, dass die Situation als überkauft betrachtet wird und somit als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt sich bei 57, was als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation betrachtet wird und somit als "Neutral" eingestuft wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Fansfrenzy in den sozialen Medien. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Intensität der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Fansfrenzy wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Neutral"-Rating.

In den vergangenen zwei Wochen wurde Fansfrenzy von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Die Auswertung der diversen Kommentare und Wortmeldungen führt zu dem Schluss, dass überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Daher wird die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erzeugt die Messung der Anleger-Stimmung somit eine "Neutral"-Einstufung.

Die technische Analyse zeigt, dass Fansfrenzy sowohl in Bezug auf den längerfristigen 200-Tages-Durchschnitt als auch den kurzfristigen 50-Tage-Durchschnitt eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Der letzte Schlusskurs liegt jeweils deutlich unter den Durchschnittswerten, was auf einen Abwärtstrend hindeutet. In Summe wird Fansfrenzy auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

