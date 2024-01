Fansfrenzy Aktie: Jetzt ist alles möglich

Weitere Suchergebnisse zu "Anglo American":

Die Stimmung unter den Anlegern in sozialen Netzwerken bezüglich des Unternehmens Fansfrenzy war in den vergangenen Tagen neutral, ohne signifikante positive oder negative Ausschläge. Daher wird die Aktie von der Redaktion als "Neutral" bewertet. Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Fansfrenzy-Aktie am letzten Handelstag bei 0,01402 USD lag, was einem Unterschied von -53,27 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage von 0,03 USD entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Sowohl der 200-Tage-Durchschnitt als auch der 50-Tage-Durchschnitt weisen auf eine negative Entwicklung hin, wobei der Schlusskurs jeweils unter dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Fansfrenzy liegt bei 50, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Auch der RSI25 beläuft sich auf 58,49, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung für einen Zeitraum von 25 Tagen führt. Trotz der Analyse von starken positiven oder negativen Ausschlägen in der Internet-Kommunikation zeigt sich, dass sich die Stimmung und die Diskussionsstärke für Fansfrenzy in den letzten Wochen kaum verändert haben. Daher wird die Aktie insgesamt auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.