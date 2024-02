Fansfrenzy Aktie: Ist es das gewesen?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Fansfrenzy zeigt der RSI7 einen Wert von 50, was auf eine neutrale Bewertung für den 7-Tage-RSI hindeutet. Der RSI25 liegt bei 42,22, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung führt.

In Bezug auf den gleitenden Durchschnittskurs beläuft sich dieser auf 0,03 USD, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 0,0172 USD liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt -42,67 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der GD50 liegt bei 0,02 USD, mit einem Abstand von -14 Prozent, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

In den letzten vier Wochen wurden keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild oder in der Kommunikationsfrequenz für Fansfrenzy in den sozialen Medien festgestellt. Daher erhält die Aktie in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde neutral über Fansfrenzy diskutiert, und in den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer.

Zusammenfassend erhält Fansfrenzy in den genannten Bereichen eine "Neutral"-Bewertung.